В Стерлитамаке, из-за запущенного салюта, произошел пожар

30 май 2021 | 11:16

В Стерлитамаке запуск салюта в честь Дня химика привел к пожару. Один из зарядов попал в стоящий рядом корпус местного филиала Башкирского государственного университета. Инцидент произошел вчера, 29 мая.







Запуск салюта начался в 23:00 на поляне перед зданием БашГУ на проспекте Ленина, зрители расположились напротив и записывали происходящее на видео. Спустя несколько минут после начала установка с фейерверками взорвалась, и один из снарядов угодил в окно учебного корпуса.



В здании сработала сигнализация, и на место прибыли пожарные. По данным МЧС Башкирии, в кабинете, в который залетел фейерверк, оплавилась обшивка на стульях, а само помещение к их приезду было задымлено.





— Погибших и пострадавших нет, — отметили спасатели.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео

Судя по всему, организацией праздничного мероприятия занималась БСК. В компании рассказали, что установкой занималась подрядная фирма. В то же время пресс-служба «Соды» отказалась комментировать произошедшее, заявив, что причина пока не установлена.