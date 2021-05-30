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В Стерлитамаке, из-за запущенного салюта, произошел пожар

В Стерлитамаке, из-за запущенного салюта, произошел пожар

30 май 2021 | 11:16

В Стерлитамаке запуск салюта в честь Дня химика привел к пожару. Один из зарядов попал в стоящий рядом корпус местного филиала Башкирского государственного университета. Инцидент произошел вчера, 29 мая.

Запуск салюта начался в 23:00 на поляне перед зданием БашГУ на проспекте Ленина, зрители расположились напротив и записывали происходящее на видео. Спустя несколько минут после начала установка с фейерверками взорвалась, и один из снарядов угодил в окно учебного корпуса.

В здании сработала сигнализация, и на место прибыли пожарные. По данным МЧС Башкирии, в кабинете, в который залетел фейерверк, оплавилась обшивка на стульях, а само помещение к их приезду было задымлено.


— Погибших и пострадавших нет, — отметили спасатели.
Судя по всему, организацией праздничного мероприятия занималась БСК. В компании рассказали, что установкой занималась подрядная фирма. В то же время пресс-служба «Соды» отказалась комментировать произошедшее, заявив, что причина пока не установлена.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео

Теги: Стерлитамакский район
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