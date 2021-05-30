В Башкирии подросток спас из огня двух братьев и соседей

30 май 2021 | 11:21

В поселке Алексеевка Уфимского района на улице Луговой еще 23 мая 2021 года в 19:17 загорелся двухэтажный дом. Однако о необычной истории, которая произошла во время рядового пожара, стало известно только сейчас, сообщает МЧС по РБ.







В момент пожара в доме находились только три несовершеннолетних мальчика 14, 9 и 4 лет. Маме ребят необходимо было срочно доехать до стоматолога с острой болью, а старший сын, Герман, остался присматривать за младшими.



9-летний мальчик, который страдает аутизмом, не говорит и не разбирает речь, поднялся на второй этаж, чтобы искупаться в ванной. Старший и младший братья остались смотреть телевизор на первом этаже. Через некоторое время Герман услышал непонятный громкий звук, доносящийся откуда-то сверху, и поспешил на второй этаж. Когда мальчик поднялся, этаж уже заволокло черным дымом, и ничего не было видно. Не растерявшись, мальчик быстро вбежал в ванную комнату и помог брату выбраться. Пригнувшись к полу, они пошли в сторону лестницы, ведущей к выходу. На первом этаже их ждал 4-летний братишка. Герман схватил братьев за руку и вывел их из дома.

Когда ребята оказались в безопасности, старший брат оповестил соседей о пожаре и самостоятельно вызвал пожарную охрану. Пострадавших в этом происшествии нет: благодаря своевременным и быстрым действиям подростка удалось избежать страшной трагедии и сохранить не одну жизнь. Главное управление МЧС России по РБ будет ходатайствовать о поощрении Германа.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке из-за запущенного салюта произошел пожар.



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Фото: МЧС по РБ