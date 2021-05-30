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Под Уфой во время купания утонул 15-летний мальчик

Под Уфой во время купания утонул 15-летний мальчик

30 май 2021 | 11:27

Накануне, 29 мая, спасатели получили сообщение о том, что в селе Нижегородка Уфимского района на реке Дема во время купания начали тонуть двое мальчиков. 

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, одного из подростков смогли вытащить прохожие, а второго мальчика не удалось найти. 

На место происшествия выехали спасатели. Водолазы выловили из реки тело погибшего подростка и передали его полиции. 

Из-за аномальной жары еще задолго до официального купального сезона в Башкирии начали тонуть люди. Так, 13 мая в Уфе утонул 16-летний подросток, а в Дюртюлях пять дней искали тело 34-летнего мужчины, который утонул 16 мая. Аналогичный случай произошел и в Чекмагушевском районе, где утонул 49-летний мужчина в пруду возле деревни Филипповка. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии подросток спас из огня двух братьев и соседей.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа
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