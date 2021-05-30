Под Уфой во время купания утонул 15-летний мальчик

30 май 2021 | 11:27

Накануне, 29 мая, спасатели получили сообщение о том, что в селе Нижегородка Уфимского района на реке Дема во время купания начали тонуть двое мальчиков.







Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, одного из подростков смогли вытащить прохожие, а второго мальчика не удалось найти.



На место происшествия выехали спасатели. Водолазы выловили из реки тело погибшего подростка и передали его полиции.



Из-за аномальной жары еще задолго до официального купального сезона в Башкирии начали тонуть люди. Так, 13 мая в Уфе утонул 16-летний подросток, а в Дюртюлях пять дней искали тело 34-летнего мужчины, который утонул 16 мая. Аналогичный случай произошел и в Чекмагушевском районе, где утонул 49-летний мужчина в пруду возле деревни Филипповка.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии подросток спас из огня двух братьев и соседей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram