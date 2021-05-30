Авария в Зианчуринском районе: на трассе опрокинулась легковушка, погибла пассажирка

30 май 2021 | 11:33

Вчера, 29 мая, около четырёх часов дня в Зианчуринском районе произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 2 км трассы Новопетровка-Башкирская Ургинка опрокинулся автомобиль «Kia Rio», за рулем которого был 67-летний житель Татарстана.







В аварии погибла супруга водителя, находившаяся на переднем пассажирском сиденье. Пенсионеры также везли с собой в гости в Зилаирский район свою 15-летнюю внучку. Она госпитализирована с переломом позвоночника. Сам водитель с травмами также находится в больнице.

- Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, — добавили в ведомстве.

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Фото: ГИБДД по РБ