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Авария в Дуванском районе: водитель за рулём ВАЗ-2109 совершил столкновение с попутным "Mitsubishi Lancer"

Авария в Дуванском районе: водитель за рулём ВАЗ-2109 совершил столкновение с попутным "Mitsubishi Lancer"

30 май 2021 | 12:18

В восьмом часу вечера в Дуванском районе на 5 км автодороги Месягутово-Семериковка 43-летний местный житель за рулём ВАЗ-2109, предположительно, при повороте налево, в д.Сикияз, повернул направо для съезда на полевую дорогу и в этот момент совершил столкновение с попутным "Mitsubishi Lancer".

В результате аварии 47-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Также в ДТП пострадали три женщины с ВАЗа 46, 38 и 30 лет. Известно, что водитель отечественного автомобиля не имел водительских прав, к тому же находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2000 нарушений ПДД, задержан 51 нетрезвый водитель.

Ранее сообщалось об аварии в Аскинском районе: столкнулись "Chevrolet Cruze" и встречный ВАЗ-21099, погиб водитель.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Дуванский район
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