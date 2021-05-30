Авария под Нефтекамском: машина протаранила остановку, есть пострадавшие

30 май 2021 | 16:00

Автобусную кирпичную остановку на дороге между Нефтекамском и Николо-Березовкой протаранил легковой автомобиль. Как сообщили в ГИБДД РБ сегодня, 30 мая, в аварии пострадали три человека. Сотрудники ГИБДД сообщили об обстоятельствах аварии.







ДТП случилось около 11:00. Ряд очевидцев сообщал, что машина уходила от полицейской погони. Однако в ГИБДД это опровергли. Как установили автоинспекторы, белая Skoda Octavia столкнулась с УАЗом и влетела остановку, а после опрокинулась в кювет.



В ГИБДД Башкирии сообщили, что пострадали водитель Skoda и два пассажира.



Один из очевидцев добавил, что иномаркой управлял мужчина, в салоне также находились парень и женщина.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com | «Подслушано Нефтекамск»