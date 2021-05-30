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Авария под Нефтекамском: машина протаранила остановку, есть пострадавшие

Авария под Нефтекамском: машина протаранила остановку, есть пострадавшие

30 май 2021 | 16:00

Автобусную кирпичную остановку на дороге между Нефтекамском и Николо-Березовкой протаранил легковой автомобиль. Как сообщили в ГИБДД РБ сегодня, 30 мая, в аварии пострадали три человека. Сотрудники ГИБДД сообщили об обстоятельствах аварии.

ДТП случилось около 11:00. Ряд очевидцев сообщал, что машина уходила от полицейской погони. Однако в ГИБДД это опровергли. Как установили автоинспекторы, белая Skoda Octavia столкнулась с УАЗом и влетела остановку, а после опрокинулась в кювет.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что пострадали водитель Skoda и два пассажира.

Один из очевидцев добавил, что иномаркой управлял мужчина, в салоне также находились парень и женщина.

Ранее сообщалось, что в Мечетлинском районе произошло страшное ДТП. Там «Тойота-Авенсис» въехала в повозку с людьми. Момент попал на видео.


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Источник: ufa1.ru
Фото: vk.com | «Подслушано Нефтекамск»

Теги: Нефтекамск
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