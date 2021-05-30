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В Стерлитамаке загорелся мусор возле контейнеров | видео

В Стерлитамаке загорелся мусор возле контейнеров | видео

30 май 2021 | 22:20

На этой неделе в Стерлитамаке произошло возгорание мусора возле контейнеров. Данный инцидент случился на улице Шота Руставели.

На кадрах видно, что огнем охвачены отходы, которые лежат неподалёку от переполненных контейнеров. Из-за чего произошёл пожар — неизвестно, однако автор ролика уверен, что, если бы мусор вывозили вовремя, то такого инцидента не было бы. Ради справедливости стоит отметить, что после происшествия, мусор все-таки увезли.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Стерлитамакский район
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