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Авария в Архангельском районе: столкнулись "Лада Приора" и встречная "Mitsubishi Lancer"

Авария в Архангельском районе: столкнулись "Лада Приора" и встречная "Mitsubishi Lancer"

31 май 2021 | 09:11

В девятом часу вечера в Архангельском районе на 61 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись "Лада Приора" под управлением 36-летнего жителя Сибая и встречная "Mitsubishi Lancer", за рулём которой находился 50-летний уфимец.

В результате аварии 57-летний пассажир отечественного автомобиля из Баймака скончался на месте происшествия. Его водитель госпитализирован. С "Mitsubishi" доставлены в больницу три пассажира, две женщины 45 и 36 лет, а также 46-летний мужчина. Известно, что ДТП произошло в условиях дождя на затяжном повороте. Начато разбирательство.

30 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и двенадцать получили травмы.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка двух тысяч нарушений ПДД, задержаны 54 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось об аварии в Дуванском районе: водитель за рулём ВАЗ-2109 совершил столкновение с попутным "Mitsubishi Lancer".

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Архангельский район
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