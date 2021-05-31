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В Мелеузовском районе Башкирии мужчина напоил подругу и попытался ее изнасиловать

В Мелеузовском районе Башкирии мужчина напоил подругу и попытался ее изнасиловать

31 май 2021 | 09:31

В Мелеузовском районе Башкирии мужчина напоил свою подругу и попытался ее изнасиловать, после чего украл телевизор и скрылся с места преступления. Как сообщили в пресс-службе районного суда, ему вменяют сразу две уголовные статьи.

Инцидент произошел 9 марта этого года. Обвиняемый вместе со своей подругой распивал в ее квартире спиртные напитки. Он предложил женщине интимную близость, на что она ответила отказом, тогда подсудимый решил ее изнасиловать.

После неудавшегося изнасилования мужчина украл у своей подруги телевизор. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина признался в жестоком изнасиловании женщины-таксиста в Учалинском районе.

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Источник: bash.news

Теги: Мелеузовский район криминал
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