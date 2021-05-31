Стали известны подробности жуткого ДТП в Мечетлинском районе Башкирии

31 май 2021 | 09:37

В минувшие выходные в Мечетлинском районе Башкирии произошла авария. На дороге Новомуслимово-Емаши-Карлыханово иномарка въехала в гужевую повозку, где находились пятеро пенсионеров. Все они получили травмы.







Жительница деревни Муслюмово Ляйсан Гаррапова рассказала в своих социальных, что жители села ехали местный родник. Там должен был пройти праздник, организованный работниками культуры. Более того, в этой же телеге должна была находиться ее мама.

— Должна была ехать там и играть на гармони, но на пошла, так как осталась Арслана смотреть в Уфе. Бог уберёг, — поделилась женщина.

По словам Ляйсан Гарраповой, люди проводят праздники у родника, потому что в деревне нет дома культуры. Его начали строить из кирпича, но так и не доделали. Женщина хочет обратиться внимание властей на эту проблему.





— Именно из-за отсутствия досуга люди в деревне спиваются, развлекают себя игрой на гармошке у родника. Почему сельчане должны жить как в тайге, ведь мы – горожане, не обделены культурно-досуговыми центрами и программами, — подытожила Ляйсан Гаррапова.

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