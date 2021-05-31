Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Ишимбайском районе, из-за удара молнии, загорелся коровник с животными | видео

В Ишимбайском районе, из-за удара молнии, загорелся коровник с животными | видео

В Ишимбайском районе, из-за удара молнии, загорелся коровник с животными | видео

31 май 2021 | 10:04

Коровник вместе с животными сгорел 30 мая в деревне Ишеево Ишимбайского района. Ферма загорелась около 4 часов дня после удара молнии, сообщают спасатели. Погибли 9 голов крупного рогатого скота, в том числе молодняк.

- 30 мая в 15 час 38 мин произошел пожар на территории фермы в деревне Ишеево на ул. Полевая, д. 51, КФХ. Огнем повреждено бревенчатое здание размерами 12*60 м, площадь пожара 720 кв.м. Погибло 9 голов КРС. Погибших и пострадавших людей нет. Ликвидация открытого горения в 16-32. Причина пожара устанавливается,- комментируют экстренные службы.

Расследование пожара проводит старший дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае задержали тренера по кикбоксингу, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

Теги: Ишимбайский район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: