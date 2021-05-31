В Ишимбайском районе, из-за удара молнии, загорелся коровник с животными | видео

31 май 2021 | 10:04

Коровник вместе с животными сгорел 30 мая в деревне Ишеево Ишимбайского района. Ферма загорелась около 4 часов дня после удара молнии, сообщают спасатели. Погибли 9 голов крупного рогатого скота, в том числе молодняк.





- 30 мая в 15 час 38 мин произошел пожар на территории фермы в деревне Ишеево на ул. Полевая, д. 51, КФХ. Огнем повреждено бревенчатое здание размерами 12*60 м, площадь пожара 720 кв.м. Погибло 9 голов КРС. Погибших и пострадавших людей нет. Ликвидация открытого горения в 16-32. Причина пожара устанавливается,- комментируют экстренные службы.

Расследование пожара проводит старший дознаватель МЧС России.





Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае задержали тренера по кикбоксингу, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней.

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Фото: скриншот видео