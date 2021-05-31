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В Уфе футбольные ворота упали на подростка

В Уфе футбольные ворота упали на подростка

31 май 2021 | 14:17

Региональный СКР возбудил уголовное дело по факту падения на 12-летнего мальчика футбольных ворот в Уфе.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по РБ, 24 мая этого года, подросток, играя на детской площадке во дворе дома по улице Рихарда Зорге, повис на перекладине футбольных ворот.  Тяжелая конструкция опрокинулась и упали на ребенка. Мальчик получил травму головы и сейчас находится в больнице.


- Следователи совместно с сотрудниками устанавливают причины и условия, способствовавшие произошедшему. Допрашиваются очевидцы, истребована и анализируется необходимая техническая и организационно-распорядительная документация на установленные ворота. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при содержании оборудования на данной игровой площадке, — комментируют в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv

Теги: Уфа
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