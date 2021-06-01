Авария в Давлекановском районе: 18-летний парень погиб в ДТП, только получив водительские права

01 июн 2021 | 09:26

Сегодня, 1 июня, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РБ Динар Гильмутдинов рассказал о трагедии, произошедшей 31 мая в Давлекановском районе.





Как стало известно, 18-летний местный житель за рулем «Лады Калины» съехал в кювет на 37 километре автодороги Давлеканово-Ивангород, его автомобиль опрокинулся. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. В салоне машины с ним находились пассажиры – двое мужчин 26 и 33 лет с травмами были доставлены в центральную районную больницу.



Сообщается, что погибший не был опытным водителем. Парень получил права на управление транспортным средством на прошлой неделе, в четверг. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось об аварии в Архангельском районе: столкнулись "Лада Приора" и встречная "Mitsubishi Lancer".

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Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ