Авария в Баймакском районе: водитель ВАЗ-2110 погиб, опрокинувшись в кювет

01 июн 2021 | 09:32

В одиннадцатом часу дня в Баймакском районе на 25 км автодороги Баймак-Алгазино 40-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 совершил опрокидывание автомобиля в кювет.







В результате аварии водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир травм не получил, отделался шоком. С его слов, погибший управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Химико-токсикологическое исследование водителя покажет был ли он на момент ДТП пьян. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 нарушений ПДД, задержаны 36 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось об аварии в Давлекановском районе: 18-летний парень погиб в ДТП, только получив водительские права.





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ