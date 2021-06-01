Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Бирске мужчина с помощью ножа за полчаса совершил два разбойных нападения

В Бирске мужчина с помощью ножа за полчаса совершил два разбойных нападения

В Бирске мужчина с помощью ножа за полчаса совершил два разбойных нападения

01 июн 2021 | 10:59

Угрозы и требования денег получили продавщицы двух торговых точек на одной из улиц. В первом случае мужчину спугнули посетители, и он просто убежал. Однако не далеко. Зайдя в соседний магазин, он вновь достал нож. Испуганная женщина тут же отдала три тысячи рублей и две бутылки коньяка.

Как только преступник скрылся, она вызвала полицию. В опознании налетчика помог случайный очевидец. Спустя несколько минут был задержан пожилой мужчина 65 лет. При себе у него находился тот самый алкоголь и деньги, которые он не успел потратить, а также нож.

Преступника узнали обе продавщицы, которым он угрожал. Сейчас в отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». По словам правоохранителей, ранее мужчина был неоднократно судим. Теперь «старику-разбойнику» грозит новое заключение на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе Башкирии мужчина напоил подругу и попытался ее изнасиловать.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Теги: криминал бирс
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: