В Бирске мужчина с помощью ножа за полчаса совершил два разбойных нападения

01 июн 2021 | 10:59

Угрозы и требования денег получили продавщицы двух торговых точек на одной из улиц. В первом случае мужчину спугнули посетители, и он просто убежал. Однако не далеко. Зайдя в соседний магазин, он вновь достал нож. Испуганная женщина тут же отдала три тысячи рублей и две бутылки коньяка.







Как только преступник скрылся, она вызвала полицию. В опознании налетчика помог случайный очевидец. Спустя несколько минут был задержан пожилой мужчина 65 лет. При себе у него находился тот самый алкоголь и деньги, которые он не успел потратить, а также нож.



Преступника узнали обе продавщицы, которым он угрожал. Сейчас в отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». По словам правоохранителей, ранее мужчина был неоднократно судим. Теперь «старику-разбойнику» грозит новое заключение на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе Башкирии мужчина напоил подругу и попытался ее изнасиловать.





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