В Караидельском районе пьяная женщина за рулем опрокинулась в кювет | видео
01 июн 2021 | 14:21
25-летняя учительница из Караидельского района оштрафована на 30 тысяч рублей и будет лишена водительских прав.
«Освидетельствование женщины показало наличие 0,673 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
С её слов, она возвращалась с банкета и выпила всего три бокала вина. В отношении неё составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Сама автоледи серьезно не пострадала. А вот о вождении ей придется забыть, как минимум на полтора года.