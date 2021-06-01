В Караидельском районе пьяная женщина за рулем опрокинулась в кювет | видео

01 июн 2021 | 14:21

25-летняя учительница из Караидельского района оштрафована на 30 тысяч рублей и будет лишена водительских прав.



«Освидетельствование женщины показало наличие 0,673 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.







С её слов, она возвращалась с банкета и выпила всего три бокала вина. В отношении неё составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».



Сама автоледи серьезно не пострадала. А вот о вождении ей придется забыть, как минимум на полтора года.



Ранее сообщалось об аварии в Баймакском районе. Здесь водитель ВАЗ-2110 погиб, опрокинувшись в кювет.

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Фото: скриншот видео