В Уфе под окнами дома обнаружили тело молодой девушки

01 июн 2021 | 23:10

Сегодня, 1 июня, в Уфе под окнами многоэтажки было обнаружено тело 20-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы.



Уточняется, что трагедия произошла по адресу Софьи Перовской, 44/2. Сообщение об этом поступило в диспетчерский центр около пяти утра. По предварительным данным, девушка выпала из окна седьмого этажа – она скончалась на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства выясняются.



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