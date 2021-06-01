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В Уфе под окнами дома обнаружили тело молодой девушки

В Уфе под окнами дома обнаружили тело молодой девушки

01 июн 2021 | 23:10

Сегодня, 1 июня, в Уфе под окнами многоэтажки было обнаружено тело 20-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты столицы.

Уточняется, что трагедия произошла по адресу Софьи Перовской, 44/2. Сообщение об этом поступило в диспетчерский центр около пяти утра. По предварительным данным, девушка выпала из окна седьмого этажа – она скончалась на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства выясняются.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа
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