Авария в Белорецком районе: водитель мотоцикла погиб, въехав в дорожное ограждение

02 июн 2021 | 09:30

В восьмом часу вечера в Белорецком районе на 186 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 40-летний житель Челябинской области, управляя мотоциклом "Wels-250", совершил наезд на дорожное ограждение.







В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Известно, что погибший водительских прав не имел, к тому же управлял мототранспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Мужчина приобрёл двухколёсный транспорт в с.Инзер и возвращался домой. Начато разбирательство.



1 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четырнадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и тринадцать получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе пьяная женщина за рулем опрокинулась в кювет.





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ