Авария в Белорецком районе: водитель мотоцикла погиб, въехав в дорожное ограждение
02 июн 2021 | 09:30
В восьмом часу вечера в Белорецком районе на 186 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 40-летний житель Челябинской области, управляя мотоциклом "Wels-250", совершил наезд на дорожное ограждение.
В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Известно, что погибший водительских прав не имел, к тому же управлял мототранспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Мужчина приобрёл двухколёсный транспорт в с.Инзер и возвращался домой. Начато разбирательство.
1 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четырнадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и тринадцать получили травмы.
Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе пьяная женщина за рулем опрокинулась в кювет.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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