Авария в Кармаскалинском районе: подросток на мопеде столкнулся с бетоновозом

02 июн 2021 | 09:36

Днём в Кармаскалинском районе на ул. Советская с. Кармаскалы 16-летний уфимец, управляя мопедом "Альфа", предположительно, при обгоне совершил столкновение с попутным бетоновозом КамАЗ, поворачивающим налево, на ул.Чапаева.



В результате ДТП 17-летний пассажир мопеда с травмами доставлен в больницу. За рулём КамАЗа находился 48-летний местный житель, что он, что мопедист водительских прав не имели. Несовершеннолетние двигались без мотошлема. Начато разбирательство.







За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 нарушений ПДД, задержаны 33 нетрезвых водителя.



Ранее сообщалось об аварии в Белорецком районе. Здесь водитель мотоцикла погиб, въехав в дорожное ограждение.





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ