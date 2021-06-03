Авария в Кушнаренковском районе: водитель "Лады Калина" вылетел в кювет, погибли два пассажира
03 июн 2021 | 09:54
Около 11:00 в Кушнаренковском районе на 20 км автодороги Дмитриевка-Кушнаренково 46-летний уфимец за рулём "Лады Калина" на повороте совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель с различными травмами госпитализирован. Его пассажиры, женщины, 56 и 39 лет, скончались на месте происшествия. Известно, что ДТП произошло в условиях дождя. Начато разбирательство.
2 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четырнадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и семнадцать получили травмы.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2300 нарушений ПДД, задержан 31 нетрезвый водитель. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.
Ранее сообщалось об аварии в Кармаскалинском районе. Здесь подросток на мопеде столкнулся с бетоновозом.