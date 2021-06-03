В Башкирии установили причины пожара на газопроводе в Белорецком районе

03 июн 2021 | 10:34

Причиной аварии и последующего пожара, произошедшего 30 апреля на газопроводе в Белорецком районе, стал дефект трубы. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Уральского управления Ростехнадзора.







«Разрушение газопровода (произошло – прим. редакции) из-за дефекта, образовавшегося вследствие сочетания ненормативного уровня напряженно-деформированного состояния стенки трубы, питтинговой и стресс коррозии», - говорится в сообщении.



Также были установлены организационные причины аварии. Среди них отсутствие эксплуатирующей организацией контроля технического состояния газопровода, неверная оценка экспертной организацией его фактического состояния и др.

В отношении юрлица и должностных лиц предприятия, а также в отношении экспертной организации возбуждены административные дела.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram