Подросток, которого в Салавате сбил сын депутата, вышел из комы

03 июн 2021 | 14:05

17-летний мальчик из Салавата, которого сбил на BMW сын депутата Герман Ханмурзин, наконец вышел из комы. Об этом сегодня, 3 июня, рассказала сестра пострадавшего Кристина Арсланова.







Сейчас его перевели из реанимации РДКБ в больничную плату. Девушка говорит, что у мальчика парализована правая часть тела, он едва шевелит левой рукой и отвечает на вопросы односложно: «Да, конечно».

— С 10 по 24 мая он находился в коме, когда начали выводить он был в состояние оглушения, кое-как открывал глаза. По шкале оглушения у него была девятка из 10, — объяснила Кристина.

Также девушка упомянула, что врачи пока не дают никаких прогнозов по поводу здоровья ребенка. Сегодня у ее братишки поднялась температура до 39 градусов, а состояние по-прежнему остается тяжелым.





— РДКБ ни в какую не идет на связь с Москвой. Мы просили, чтобы они консультировались с профессором Склифосовским, но никаких результатов не получили, — говорит сестра сбитого парня.

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