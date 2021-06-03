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Житель Стерлитамака чуть не сгорел во время приготовления шашлыка

Житель Стерлитамака чуть не сгорел во время приготовления шашлыка

03 июн 2021 | 15:50

В больницу Стерлитамака 30 мая поступило сообщение о том, что в приемное отделение бригада скорой помощи доставила 41-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, он получил термические ожоги пламенем внутренней поверхности бедра, левой кисти, промежности I-II степени на площади 10-13%. Состояние его здоровья оценивалось, как средней тяжести. Мужчину госпитализировали в ожоговое отделение.

«Ожоги он получил в Стерлитамакском районе, в поселке Рощинский на придомовом участке. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при розжиге костра на мангале при помощи розжига», — пояснили в ведомстве и напомнили о правилах безопасности во время готовки шашлыка:


— Следует правильно выбрать место готовки – оно должно быть не менее 0,3 м глубиной и диаметром не менее метра. Либо нужно использовать всем привычный мангал. До ближайшего строения должно быть минимум 5 м. Следует очистить зону вокруг мангала в радиусе 2 м. Так безопаснее. «Во время готовки следует использовать уголь. Насыпаем, добавляем розжиг, даем обязательно пропитаться около 3 минут, и только потом поджигаем. В процессе приготовления розжиг не добавляем во избежание всполохов огня. Рядом держим емкость с водой, чтобы в случае чего иметь возможность быстро и оперативно загасить огонь», — проинформировали в МЧС по РБ.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке, из-за запущенного салюта, произошел пожар.

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: Стерлитамакский район
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