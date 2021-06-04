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Авария в Стерлитамакском районе: женщина за рулем "Ford Fusion" опрокинулась в кювет

Авария в Стерлитамакском районе: женщина за рулем "Ford Fusion" опрокинулась в кювет

04 июн 2021 | 09:09

Около полудня в Стерлитамакском районе на 2 км автодороги Забельское-Юрактау 32-летняя местная жительница за рулём "Ford Fusion" совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии женщина с травмами доставлена в больницу. Начато разбирательство. 

3 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых девять человек получили травмы.

Ранее сообщалось об аварии в Кушнаренковском районе. Здесь водитель "Лады Калина" вылетел в кювет, погибли два пассажира.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Стерлитамакский район
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