В Уфе разбился мужчина, упав головой вниз в колодец

04 июн 2021 | 12:17

Накануне вечером уфимцы, проживающие в частном секторе на улице Ашкадарской, услышали крики, доносящиеся с соседнего участка. Звуки резко оборвались, и очевидцы заподозрили неладное. Соседи решили проверить, что происходит за забором, однако не обнаружили никого ни в доме, ни на участке. Лишь возле колодца неравнодушные граждане увидели непотушенную сигарету. Уфимцы позвонили по номеру 112.



На место выехали специалисты поисково-спасательного отряда. К сожалению, догадки соседей подтвердились – в колодце обнаружили человека. 64-летний хозяин дома упал с 12-метровой высоты головой вниз. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Спасатели достали тело погибшего с помощью альпинистского и водолазного снаряжения. В данный момент устанавливаются причины трагедии.

Ранее сообщалось о том, что в уфимском фитнес-клубе World Class произошел пожар, эвакуировали 120 человек.





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Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы