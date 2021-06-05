Авария в Аургазинском районе: пьяный водитель «Лады Калина» опрокинулся в кювет

05 июн 2021 | 11:33

Пьяное ДТП с пострадавшим произошло 4 июня в Аургазинском районе республики. В восьмом часу вечера на 4 км автодороги Ишлы-Новоадзитарово 53-летний водитель «Лады Калина» не справился с рулевым управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся.



Водитель с травмами госпитализирован. Известно, что мужчина был пьян. Результат освидетельствования составил 0,878 мг/л. Начато разбирательство.







Добавим, всего 4 июня на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 10 человек получили травмы. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2600 нарушений ПДД, задержаны 55 нетрезвых водителей.



Ранее сообщалось о ДТП в Нефтекамске: водитель BMW на перекрестке сбил пешехода.





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Фото: ГИБДД по РБ