В Уфе вандалы сломали фонтан «Пчелка»
05 июн 2021 | 16:40
В Уфе вандалы сломали фонтан с пчелкой во дворе улицы Ульяновых в микрорайоне Черниковка. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Комарова сегодня, 5 июня, на странице в Facebook.
— Нашу пчелку сломали. Не люди — нелюди. Мы ее всё равно восстановим. Но чаще стала ловить себя на мысли, что хочу уехать, — написала она.
Под постом Татьяне ответил начальник ЖКХ Орджоникидзевского района Артур Шагаргазин. Он написал, что виновные будут найдены, а пчелку поставят на место уже сегодня.
— Это не местные. Местные бы так не сделали, — отметил Шагаргазин.Некоторые комментаторы предложили увеличить штрафы за вандализм, чтобы «неповадно было такое совершать».
Ранее сообщалось о том, что в Уфе разбился мужчина, упав головой вниз в колодец.
Источник:
ufa1.ru
Фото: скрин видео
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