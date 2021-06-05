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В Уфе вандалы сломали фонтан «Пчелка»

В Уфе вандалы сломали фонтан «Пчелка»

05 июн 2021 | 16:40

В Уфе вандалы сломали фонтан с пчелкой во дворе улицы Ульяновых в микрорайоне Черниковка. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Комарова сегодня, 5 июня, на странице в Facebook.

— Нашу пчелку сломали. Не люди — нелюди. Мы ее всё равно восстановим. Но чаще стала ловить себя на мысли, что хочу уехать, — написала она.

Под постом Татьяне ответил начальник ЖКХ Орджоникидзевского района Артур Шагаргазин. Он написал, что виновные будут найдены, а пчелку поставят на место уже сегодня.

— Это не местные. Местные бы так не сделали, — отметил Шагаргазин.
Некоторые комментаторы предложили увеличить штрафы за вандализм, чтобы «неповадно было такое совершать».

Ранее сообщалось о том, что в Уфе разбился мужчина, упав головой вниз в колодец.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео

Теги: Уфа
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