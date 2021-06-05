В Салавате из горящей квартиры вынесли 7-летнего ребенка
05 июн 2021 | 16:44
Серьезный пожар чуть не унес жизнь ребенка в Салавате. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме в переулке Школьный поступило 5 июня в 09-57. Пожар возник в одной из квартир на втором этаже. Как сообщают экстренные службы, комната и балкон выгорели полностью.
К счастью, до прибытия спасателей из горящей квартиры удалось вытащить ребенка 2014 года рождения. Он госпитализирован в детскую больницу с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения.