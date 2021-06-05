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В Салавате из горящей квартиры вынесли 7-летнего ребенка

В Салавате из горящей квартиры вынесли 7-летнего ребенка

05 июн 2021 | 16:44

Серьезный пожар чуть не унес жизнь ребенка в Салавате. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме в переулке Школьный поступило 5 июня в 09-57. Пожар возник в одной из квартир на втором этаже. Как сообщают экстренные службы, комната и балкон выгорели полностью.

К счастью, до прибытия спасателей  из горящей квартиры удалось вытащить ребенка 2014 года рождения. Он госпитализирован в детскую больницу с  предварительным диагнозом — отравление продуктами горения.

Ликвидация пожара — в 10:30.

Ранее сообщалось о том, что в Салавате после дождя затопило улицы.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Салават
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