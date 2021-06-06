Авария в Федоровском районе: водитель ВАЗ-2115 опрокинулся в кювет, пострадали 4 ребенка

06 июн 2021 | 10:16

Сегодня, 6 июня, ночью произошло страшное ДТП с участием детей на трассе Михайловка — Бала-Четырман, в шести километрах от села Батырово.







Как выяснилось, ВАЗ-2115 вылетел в кювет и опрокинулся.



— В результате ДТП погибших нет, пострадали шесть человек, в том числе четыре ребенка. Каретами СМП доставляются в ЦРБ Федоровского района, — сообщил источник.

В аварии пострадал Артур, которому всего один год, у него сотрясение головного мозга, его госпитализировали в хирургическое отделение. В реанимацию доставили четырехлетнего Кирилла, десятилетнюю Анастасию и одиннадцатилетнего Никиту. У всех закрытая черепно-мозговая травма. Также в больнице находится 24-летняя Алия, у которой перелом ребра и сотрясение головного мозга.



Ранее сообщалось об аварии в Аургазинском районе: пьяный водитель «Лады Калина» опрокинулся в кювет.





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