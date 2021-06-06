В Кушнаренковском районе Башкирии 10 единиц пожарной техники тушат мусорный полигон
06 июн 2021 | 10:37
В Кушнаренковском районе Башкирии горит полигон бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, мусор загорелся в 2-х км севернее от Кушнаренково на площади 300 квадратных метров. Общая площадь полигона 1,6 га.
С огнем борются 14 человек с помощью 10 единиц техники. Задействована крупногабаритная техника.
- Решается вопрос по привлечению дополнительных сил и средств для отсыпки грунтом. Жалоб от населения не поступало. Угроза населенному пункту отсутствует. На место для отбора проб атмосферного воздуха направлена лаборатория химико-радиометрического центра ГБУ РБ СОМГЗ, — комментируют в ведомстве.