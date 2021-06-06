ДТП в Уфе: водитель «Рено Логан» насмерть сбил 53-летнего пешехода

06 июн 2021 | 11:22

Накануне, 5 июня, в Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь 53-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.







Уточняется, что авария случилась ближе к полуночи напротив дома №21 по проспекту Дружбы народов. 24-летний житель Чекмагушевского района, управляя «Рено Логан», наехал на 53-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.



Также в ГИБДД рассказали о еще одном ДТП, произошедшем накануне – его участниками стали четверо детей. Уточняется, что авария случилась около 20:00 часов на дороге Бала-Четырман-Михайловка Федоровского района. 28-летний житель Салавата за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал в правый кювет. Автомобиль опрокинулся, в результате его 25-летняя супруга, а также маленькие пассажиры 4, 9 и 11 лет и годовалый ребенок пострадали. Их экстренно госпитализировали.

По информации ведомства, супруги с двумя своими детьми и двумя племянниками ехали в магазин в соседнюю деревню. У водителя не было водительского удостоверения.



По обоим фактам начато разбирательство.





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Фото: ГИБДД по РБ