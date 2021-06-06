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Стало известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Федоровском районе

Стало известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Федоровском районе

06 июн 2021 | 15:01

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии детей, разбившихся в аварии в Федоровском районе Башкирии. Трое из них по-прежнему находятся в реанимации в тяжелом состоянии. у них диагностированы серьезные черепно-мозговые травмы, а также множественные ушибы.

Самый младший годовалый мальчик получил сотрясение мозга и сейчас также находится в больнице, но в палате общей терапии, его состояние не вызывает у врачей опасения. - Взрослые, водитель и его супруга, находятся в состоянии средней тяжести в Федоровской ЦРБ, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП, где пострадали четверо детей, произошло накануне вечером в Федоровском районе Башкирии, в четырех километрах от села Батырово. 28-летний житель Салавата решил съездить в соседнюю деревню в магазин, хотя у него не было водительских прав. С собой он взял 25-летнюю жену, двоих маленьких детей и двух племянников 10 и 11 лет. По дороге мужчина не справился с управлением, из-за чего машина свалилась в овраг.

Сейчас к расследованию случившегося подключилась и региональная прокуратура.

- В ходе проверки прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - добавили в ведомстве.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Федоровский район
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