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Пострадавших в ДТП в Федоровском районе детей госпитализировали в Уфу на вертолете

Пострадавших в ДТП в Федоровском районе детей госпитализировали в Уфу на вертолете

06 июн 2021 | 21:28

Троих детей, которые пострадали в серьезном ДТП в Федоровском районе Башкирии, эвакуировали на вертолете в Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В настоящее время нейрохирурги оказывают детям необходимую помощь. Их лечение на личный контроль взял министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Пострадавшая женщина и еще один ребёнок госпитализированы в ближайшую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Им также оказывают необходимую медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Ранее стало известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Федоровском районе.

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Теги: Федоровский район
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