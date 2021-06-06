Пострадавших в ДТП в Федоровском районе детей госпитализировали в Уфу на вертолете

06 июн 2021 | 21:28

Троих детей, которые пострадали в серьезном ДТП в Федоровском районе Башкирии, эвакуировали на вертолете в Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.







В настоящее время нейрохирурги оказывают детям необходимую помощь. Их лечение на личный контроль взял министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Пострадавшая женщина и еще один ребёнок госпитализированы в ближайшую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Им также оказывают необходимую медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе Минздрава России.

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