В Белорецком районе Башкирии молодая альпинистка сорвалась со скалы
06 июн 2021 | 21:40
Молодая альпинистка сорвалась со скалы в Белорецком районе и получила ушибы. После осмотра медиками, она продолжила путешествие со своей группой туристов.По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям инцидент произошел утром в воскресенье в Белорецком районе.
Спасателям поступило сообщение, что девушка упала со скалы Айгир высотой три метра и ей требуется помощь.
На помощь выезжали спасатели госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям и медики.
- При помощи альпинистского снаряжения подняли девушку наверх, сообщили в ведомстве. - Она получила незначительные ушибы, поэтому осталась путешествовать со своей группой.