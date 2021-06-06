В Белорецком районе Башкирии молодая альпинистка сорвалась со скалы

06 июн 2021 | 21:40

Молодая альпинистка сорвалась со скалы в Белорецком районе и получила ушибы. После осмотра медиками, она продолжила путешествие со своей группой туристов.По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям инцидент произошел утром в воскресенье в Белорецком районе.



Спасателям поступило сообщение, что девушка упала со скалы Айгир высотой три метра и ей требуется помощь.







На помощь выезжали спасатели госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям и медики.

- При помощи альпинистского снаряжения подняли девушку наверх, сообщили в ведомстве. - Она получила незначительные ушибы, поэтому осталась путешествовать со своей группой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram