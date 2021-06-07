Авария в Стерлитамаке: автоледи за рулем "Hyundai ix35" столкнулась с мотоциклистом

07 июн 2021 | 09:30

После полудня в Стерлитамаке на ул. Оренбургский тракт 33-летняя местная жительница за рулём "Hyundai ix35", предположительно, при выезде с автозаправки столкнулась с мотоциклом "Harley-Davidson".







В результате аварии 55-летний водитель двухколёсного транспорта и его 32-летняя пассажирка, жители города Салават, госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



6 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых четырнадцать человек получили травмы.



Ранее сообщалось о ДТП в Уфе. Здесь водитель «Рено Логан» насмерть сбил 53-летнего пешехода.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ