Авария в Стерлитамаке: автоледи за рулем "Hyundai ix35" столкнулась с мотоциклистом
07 июн 2021 | 09:30
После полудня в Стерлитамаке на ул. Оренбургский тракт 33-летняя местная жительница за рулём "Hyundai ix35", предположительно, при выезде с автозаправки столкнулась с мотоциклом "Harley-Davidson".
В результате аварии 55-летний водитель двухколёсного транспорта и его 32-летняя пассажирка, жители города Салават, госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
6 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых четырнадцать человек получили травмы.
Ранее сообщалось о ДТП в Уфе. Здесь водитель «Рено Логан» насмерть сбил 53-летнего пешехода.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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