Авария в Зианчуринском районе: пьяный водитель за рулём "Opel Astra" опрокинулся в кювет

07 июн 2021 | 09:34

Ночью в Зианчуринском районе на 2 км автодороги Верхний Муйнак-Нижний Муйнак 29-летний уфимец за рулём "Opel Astra" совершил опрокидывание автомобиля в кювет.



В результате 22-летняя пассажирка получила травмы. Известно, что водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.







За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более двух тысяч нарушений ПДД, задержаны 70 нетрезвых водителей.



Ранее сообщалось об аварии в Стерлитамаке. Здесь автоледи за рулем "Hyundai ix35" столкнулась с мотоциклистом. В результате аварии 55-летний водитель двухколёсного транспорта и его 32-летняя пассажирка, жители города Салават, госпитализированы





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ