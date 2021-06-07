Авария в Зианчуринском районе: пьяный водитель за рулём "Opel Astra" опрокинулся в кювет
07 июн 2021 | 09:34
Ночью в Зианчуринском районе на 2 км автодороги Верхний Муйнак-Нижний Муйнак 29-летний уфимец за рулём "Opel Astra" совершил опрокидывание автомобиля в кювет.
В результате 22-летняя пассажирка получила травмы. Известно, что водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более двух тысяч нарушений ПДД, задержаны 70 нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось об аварии в Стерлитамаке. Здесь автоледи за рулем "Hyundai ix35" столкнулась с мотоциклистом. В результате аварии 55-летний водитель двухколёсного транспорта и его 32-летняя пассажирка, жители города Салават, госпитализированы
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
Читайте также