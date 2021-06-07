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В Салаватском районе Башкирии лиса загрызла домашних кур и съела неродившихся птенцов

В Салаватском районе Башкирии лиса загрызла домашних кур и съела неродившихся птенцов

07 июн 2021 | 11:13

В райцентре Салаватского района Башкирии селе Малояз три семьи пострадали от действий хищного животного. Малоязовцы сообщили о том, что на их частные подворья наведалась лиса.

В частности, рыжая лесная жительница совершила нападение на домашнюю птицу. По данным газеты «На земле Салавата» у семьи Мухаметьяновых непрошенная гостья пробралась на участок и унесла курицу. К соседям Насибуллиным лиса пробралась через ямку, которую она вырыла под сеткой-рабицей. В этот раз курицу нашли загрызенной.

«У проживающих рядом Душановых хищница съела все яйца с насеста, причем курица-наседка отбивалась как могла», — говорится на страницах газеты.
Малоязовцы предполагают, что лиса может быть бешеной.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: pixabay

Теги: Салаватский район
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