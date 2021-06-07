ДТП в Уфе: пьяный водитель за рулем «Тойоты Авентис» сбил двоих детей
07 июн 2021 | 12:43
Накануне в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает столичный отдел ГИБДД.
Авария случилась на втором переулке Жуковского напротив дома №26 около восьми вечера. 41-летний мужчина за рулем «Тойоты Авентис» сбил восьмилетнего мальчика и десятилетнюю девочку – дети играли недалеко от проезжей части. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.
Полицейские установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 1.009 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, у нарушителя нет прав для управления транспортом.
Мужчину привлекли к административной ответственности. По факту нарушения начато разбирательство.