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Житель Туймазинского района Башкирии самостоятельно задержал угонщика своего автомобиля

Житель Туймазинского района Башкирии самостоятельно задержал угонщика своего автомобиля

07 июн 2021 | 15:53

Когда автомобиль угоняют из-под носа – думать некогда. «Необходимо действовать!» — подумал житель Туймазинского района Башкирии. Мужчина услышал рев мотора своей «семерки» и выпрыгнул в окно. Угонщик не успел скрыться. Хозяин машины удерживал его до приезда полицейских.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, покататься на чужом автомобиле хотел житель села Кужаново Абзелиловского района Башкирии. Он приехал в другой район в гости к приятелю, а совершить преступление надумал после отдыха в ночном клубе.

«Житель села Кужаново проник в машину через открытую дверь и смог завести автомобиль, перемкнув провода. Опыт для этого он приобрел в автомобильном колледже, — рассказали в ведомстве. — Потерпевший лично передал предполагаемого преступника в руки инспекторов ДПС. Задержанный впоследствии был доставлен в отдел полиции».

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МВД по РБ

Теги: Туймазинский район
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