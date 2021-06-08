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Авария в Стерлитамакском районе Башкирии: водитель "SsangYong" столкнулся с попутной "Chevrolet Aveo"

Авария в Стерлитамакском районе Башкирии: водитель "SsangYong" столкнулся с попутной "Chevrolet Aveo"

08 июн 2021 | 09:11

Днём в Стерлитамакском районе на 23 км автодороги Стерлитамак-Салават 34-летний местный житель за рулём "SsangYong" совершил столкновение с попутной "Chevrolet Aveo". От удара "Aveo" опрокинулась. "SsangYong" съехал в кювет.

В результате аварии 37-летняя жительница Стерлитамака, водитель "Chevrolet", с травмами доставлена в больницу. Мужчина, управлявший корейским автомобилем, отказался от медицинского освидетельствования. Начато разбирательство. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 45 нетрезвых водителей. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.

Ранее сообщалось об аварии в Мелеузовском районе Башкирии. Здесь ВАЗ-2106 съехал в кювет и загорелся, погиб водитель.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Стерлитамакский район
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