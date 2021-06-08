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В Илишевском районе Башкирии пожар унес жизнь мужчины

В Илишевском районе Башкирии пожар унес жизнь мужчины

08 июн 2021 | 09:56

В селе Верхнеяркеево Илишевского района 8 июня в 00:26 загорелся одноэтажный дом по улице Чеверева. Как уточняет МЧС по РБ, жилой дом был на двух хозяев.

Когда на место прибыли пожарные, происходило открытое горение стен дома и крыши на общей площади 120 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 01:10.

С места происшествия самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарной охраны три человека, из них два ребенка. Они не нуждаются в медицинской помощи, находятся у родственников. В ходе тушения пожара в 00:38 был обнаружен 36-летний погибший мужчина.

По предварительным данным очаг пожара находился в помещении веранды, где и было найдено тело мужчины. Причины пожара устанавливаются, на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ

Теги: Илишевский район
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