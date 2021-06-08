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В Баймаке вновь загорелась мусорная свалка

В Баймаке вновь загорелась мусорная свалка

08 июн 2021 | 12:38

Накануне, 8 июня, в соцсетях появилась информация о горении мусорной свалки в Баймаке. Выяснилось, что это происходит не впервые.

В социальных сетях жители Баймака сообщили, что из-за горения свалки люди задыхаются. По данным МЧС Башкирии, свалка является несанкционированной. На месте работали 12 сотрудников ведомства и пять единиц техники. Как рассказали в МЧС по Башкирии, вчера пожар был потушен, однако сегодня свалка снова горит. Предполагается, что её поджигают и уже не в первый раз. В настоящее время на месте снова работают пожарные.

В апреле этого же года в Баймаке произошел пожар на городской свалке, о чем на своей странице в соцсетях рассказал мэр города Радмир Исянбаев. Возгорание, по его словам, тушили пять дней: в течение трех потушили открытый огонь, ещё пять проводили работы по резке откосов, прокладке дополнительных подъездных путей и засыпке грунтом участка горения с общей площадью 1,5 га. Чиновник призвал местных жителей не поджигать мусор, оставленный на полигоне.

Уже в начале мая в городских пабликах во ВКонтакте появилась информация, что едкий дым от горящей городской свалки мусора в Баймаке распространился по горам Зауралья, а запах гари дошел до соседнего Сибая.

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Источник: mkset.ru
Фото: соцсети

Теги: Баймакский район
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