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В Нуримановском районе Башкирии злодей, под видом газовика, обкрадывал пенсионеров

В Нуримановском районе Башкирии злодей, под видом газовика, обкрадывал пенсионеров

08 июн 2021 | 15:02

Ранее злоумышленник действительно работал в газовой службе, но был уволен. На руках мужчины остались списки пожилых людей, а также списанные старые газовые счетчики. Их он и предлагал своим жертвам. Обманывая доверчивых стариков, преступник проникал к ним домой. А дальше ставил списанный счетчик и просил за «работу» 10 тысяч рублей.

Увидев, где старики хранят деньги, парень крал сбережения и исчезал. Однако в двух случаях жертвы обратились в полицию, вора нашли довольно быстро. Долго отпираться парень не стал, в краже 130 тысяч рублей сознался сразу. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит несколько лет тюрьмы, либо крупный штраф.

При этом помешать преступнику могла элементарная человеческая бдительность. При общении с работником любых служб следует обязательно спрашивать удостоверение. И при необходимости уточнять информацию по телефону.

Ранее сообщалось о том, что глава администрации Нуримановского района будет наказан за самоуправство.

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Источник: proural.info

Теги: Нуримановский район
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