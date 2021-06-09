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В Башкирии на озере утонул пьяный 31-летний мужчина

В Башкирии на озере утонул пьяный 31-летний мужчина

09 июн 2021 | 09:22

Сегодня, 8 июня, в селе Новояппарово Давлекановского района произошла трагедия. Об инциденте рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. Очевидцы сообщили, что на озере утонул мужчина.

На место незамедлительно выехали спасатели. Водолазы достали из воды тело. Погибшим оказался мужчина 1990 года рождения. По предварительной информации, утонувший находился в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели передали тело правоохранителям.


— В целях предотвращения гибели на воде Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует соблюдать основные правила безопасности: купайтесь только на организованных пляжах, не ныряйте в незнакомых местах, не купайтесь в одиночку и в состоянии алкогольного опьянения, не уплывайте далеко от берега, — напомнили в пресс-службе ГК РБ по ЧС. 
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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Теги: Давлекановский район
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