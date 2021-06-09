Авария в Уфе: автоледи за рулем Kia Sportage сбила мужчину на мотоцикле «Honda»
09 июн 2021 | 09:43
Очередное ДТП с участием мотоциклиста зарегистрировано в столице Башкирии. На улице Индустриальное шоссе 8 июня женщина за рулем Kia Sportage разворачивалась и не заметила приближающийся двухколесный транспорт.
По данным уфимского отдела ГИБДД, 33-летний водитель «Хонды» в различными травмами доставлен в больницу на обследование. После оказанной медпомощи пострадавший отпущен домой.
Следственный отдел столичной Госавтоинспекции начал разбирательство по выявлению виновника аварии.