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Авария в Уфе: автоледи за рулем Kia Sportage сбила мужчину на мотоцикле «Honda»

Авария в Уфе: автоледи за рулем Kia Sportage сбила мужчину на мотоцикле «Honda»

09 июн 2021 | 09:43

Очередное ДТП с участием мотоциклиста зарегистрировано в столице Башкирии. На улице Индустриальное шоссе 8 июня женщина за рулем Kia Sportage разворачивалась и не заметила приближающийся двухколесный транспорт.

По данным уфимского отдела ГИБДД, 33-летний водитель «Хонды» в различными травмами доставлен в больницу на обследование. После оказанной медпомощи пострадавший отпущен домой.

Следственный отдел столичной Госавтоинспекции начал разбирательство по выявлению виновника аварии.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии. В Стерлитамакском районе водитель "SsangYong" столкнулся с попутной "Chevrolet Aveo".

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД Уфы

Теги: Уфа
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