В Башкортостане осудят братьев, воровавших домашний скот

09 июн 2021 | 10:52

В Чишминском районе начнется суд над громким делом двух дальних родственников, которые устроили настоящий Дикий запад. Они вдвоем поставили на поток кражу домашнего скота, не брезговали ни коровами, ни лошадьми, брали даже овец и коз. Ребята придумали свою схему. Наблюдали за жителями домов, которые содержали много животных, потом ночью разбирали сараи и выводили скот.







Причем тем, кто мычал или издавал какие-то звуки, на голову накидывали одеяло, чтобы не было слышно. Действовали они на территориях шести районов. Поэтому и поймать их удалось не сразу. Всех животных они забивали, а мясо сдавали скупщикам по недорогой цене. Всего ими было похищено 14 голов на сумму более 730 тысяч рублей.

Во время допросов они рассказали, что им очень были нужны деньги, а такой способ их «заработка» позволял получить нужную сумму быстро и без лишних затрат.





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