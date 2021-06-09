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В Уфе покатившийся автобус придавил водителя | видео

В Уфе покатившийся автобус придавил водителя | видео

09 июн 2021 | 15:30

Водителя в Уфе придавило его же автобусом. Несчастный случай произошел сегодня днем, 9 июня, на конечной остановке общественного транспорта в Инорсе по улице Тухвата Янаби.

Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Уфе, на конечной уже стоял автобус ЛиАЗ, когда к нему вплотную подъехал второй такой же автобус, завершающий очередной маршрут 110 с.

Водитель второй маршрутки, не заглушив двигатель, вышел на улицу, и решил пройти между ЛиАЗами. В этот момент машина покатилась и придавила его. Мужчина 1997 года рождения получил травмы различной степени тяжести, сейчас он в больнице.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель "Hyundai Santa Fe" погиб, опрокинувшись в кювет.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

Теги: Уфа
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