В Уфе покатившийся автобус придавил водителя | видео
09 июн 2021 | 15:30
Водителя в Уфе придавило его же автобусом. Несчастный случай произошел сегодня днем, 9 июня, на конечной остановке общественного транспорта в Инорсе по улице Тухвата Янаби.
Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Уфе, на конечной уже стоял автобус ЛиАЗ, когда к нему вплотную подъехал второй такой же автобус, завершающий очередной маршрут 110 с.
Водитель второй маршрутки, не заглушив двигатель, вышел на улицу, и решил пройти между ЛиАЗами. В этот момент машина покатилась и придавила его. Мужчина 1997 года рождения получил травмы различной степени тяжести, сейчас он в больнице.