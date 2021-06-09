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В Башкирии произошло массовое ДТП с фурами и грузовыми ГАЗелями | видео

В Башкирии произошло массовое ДТП с фурами и грузовыми ГАЗелями | видео

09 июн 2021 | 21:32

В Иглинском районе республики около 18.00 часов 9 июня произошло массовое ДТП, сообщает ГИБДД по региону.

По предварительным данным, на 1514 км автодороги М5  «Урал» столкнулись три фуры, легковой автомобиль и две грузовые «ГАЗели». Есть пострадавшие – три человека, в том числе 15-летний юноша.

На месте происшествия работает полиция и другие службы. Информация уточняется.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе покатившийся автобус придавил водителя. Мужчина 1997 года рождения получил травмы различной степени тяжести, сейчас он в больнице.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: скрин видео

Теги: Иглинский район
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