В Башкирии произошло массовое ДТП с фурами и грузовыми ГАЗелями | видео

09 июн 2021 | 21:32

В Иглинском районе республики около 18.00 часов 9 июня произошло массовое ДТП, сообщает ГИБДД по региону.



По предварительным данным, на 1514 км автодороги М5 «Урал» столкнулись три фуры, легковой автомобиль и две грузовые «ГАЗели». Есть пострадавшие – три человека, в том числе 15-летний юноша.



На месте происшествия работает полиция и другие службы. Информация уточняется.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе покатившийся автобус придавил водителя. Мужчина 1997 года рождения получил травмы различной степени тяжести, сейчас он в больнице.



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Фото: скрин видео