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В Уфе сильный ливень разрушил покрытие из плит и насыпь под Бельским мостом

В Уфе сильный ливень разрушил покрытие из плит и насыпь под Бельским мостом

10 июн 2021 | 09:30

Сильнейший ливень, который прошел в Уфе в ночь на 10 июня, разрушил насыпь у опоры под мостом на Южном выезде из города, проезжая часть набережной реки Белой оказалась полностью засыпана грунтом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России по Башкирии.

«По улице Набережной под Бельским мостом произошло размытие грунта (песчано-гравийной смеси) с выходом на проезжую часть по всей ширине дороги, — прокомментировали в ведомстве. — После осмотра установлено, что опоры моста не повреждены».

Сообщается также, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Спасатели взяли ситуацию на контроль. Осыпавшийся грунт вывозят пятью самосвалами, на месте работает два погрузчика.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе ливень затопил несколько улиц в центре города.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Управление МЧС России по Башкирии

Теги: Уфа
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