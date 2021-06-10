В горах Башкортостана заблудилась пожилая женщина

В деревне Мукасово Баймакского района 10 июня пожилая пара вместе с внуком выехали проверить табун лошадей в горы. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, автомобиль они оставили на обочине, разделились и пошли дальше пешком. Обратно вернулись только мужчина и внук.
Самостоятельные поиски найти родственницу ни к чему не привели. Тогда дедушка с внуком обратились в экстренные службы.
«На помощь оперативно выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы. С спасателям довольно быстро удалось найти пропавшую женщину», — рассказали в ведомстве.